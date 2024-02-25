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В США объявили победителей премии Гильдии актеров: высшую награду получил "Оппенгеймер" Нолана

В США объявили победителей премии Гильдии актеров: высшую награду получил "Оппенгеймер" Нолана

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 11:40  •  708 просмотра

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Киллиан Мерфи в фильме "Оппенгеймер" получил награду SAG Awards за лучшую мужскую роль.

Исторический эпос "Оппенгеймер" получил награды на церемонии награждения Гильдии киноактеров Голливуда (SAG): три статуэтки достались актерам фильма Кристофера Нолана. Об этом передает УНН со ссылкой на SAG Awards.

Детали

Фильм о гонке за создание первой атомной бомбы получил высшую награду за лучший актерский состав, которую члены профсоюза актеров SAG-AFTRA вручили на церемонии на красной дорожке в Лос-Анджелесе.

Киллиан Мерфи, сыгравший ученого Роберта Оппенгеймера, стал лучшим актером, а его коллега по фильму Роберт Дауни-младший - лучшим актером второго плана.

Список победителей премии Гильдии киноактеров США 2024:

Актерский состав в драматическом сериале - "Наследники"

Актерский состав в игровом кино - "Оппенгеймер"

Актерский состав в комедийном сериале - "Медведь"

Мужская роль - Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"

Мужская роль второго плана - Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"

Актер в драматическом сериале - Педро Паскаль, "Последние из нас"

Актер в мини-сериале - Стивен Эн, "Говядина"

Актер в комедийном сериале - Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Женская роль - Лили Глэдстон, "Убийцы цветочной луны"

Женская роль второго плана - Да'Вайн Джой Рэндольф, "Оставленные"

Актриса в драматическом сериале - Элизабет Дебики, "Корона"

Актриса в мини-сериале - Али Вонг, "Говядина"

Актриса в комедийном сериале - Айо Эдебири, "Медведь"

Напомним,

УНН сообщал об объявлении номинантов на премию "Оскар" 2024 года, среди которых лидирует "Оппенгеймер" Кристофера Нолана с 13 номинациями, за ним следует "Бедные создания" Йоргоса Лантимоса с 11. Церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КультураУНН Lite
yorgos-lantimosЙоргос Лантимос
j-robert-oppenheimerРоберт Оппенгеймер
elizabet-debikiЭлизабет Дебики
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
los-andzhelesЛос-Анджелес
У США оголосили переможців премії Гільдії акторів: найвищу нагороду отримав "Оппенгеймер" Нолана
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