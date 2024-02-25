В США объявили победителей премии Гильдии актеров: высшую награду получил "Оппенгеймер" Нолана
Киев • УНН
Киллиан Мерфи в фильме "Оппенгеймер" получил награду SAG Awards за лучшую мужскую роль.
Исторический эпос "Оппенгеймер" получил награды на церемонии награждения Гильдии киноактеров Голливуда (SAG): три статуэтки достались актерам фильма Кристофера Нолана. Об этом передает УНН со ссылкой на SAG Awards.
Детали
Фильм о гонке за создание первой атомной бомбы получил высшую награду за лучший актерский состав, которую члены профсоюза актеров SAG-AFTRA вручили на церемонии на красной дорожке в Лос-Анджелесе.
Киллиан Мерфи, сыгравший ученого Роберта Оппенгеймера, стал лучшим актером, а его коллега по фильму Роберт Дауни-младший - лучшим актером второго плана.
Список победителей премии Гильдии киноактеров США 2024:
Актерский состав в драматическом сериале - "Наследники"
Актерский состав в игровом кино - "Оппенгеймер"
Актерский состав в комедийном сериале - "Медведь"
Мужская роль - Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"
Мужская роль второго плана - Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"
Актер в драматическом сериале - Педро Паскаль, "Последние из нас"
Актер в мини-сериале - Стивен Эн, "Говядина"
Актер в комедийном сериале - Джереми Аллен Уайт, "Медведь"
Женская роль - Лили Глэдстон, "Убийцы цветочной луны"
Женская роль второго плана - Да'Вайн Джой Рэндольф, "Оставленные"
Актриса в драматическом сериале - Элизабет Дебики, "Корона"
Актриса в мини-сериале - Али Вонг, "Говядина"
Актриса в комедийном сериале - Айо Эдебири, "Медведь"
Напомним,
УНН сообщал об объявлении номинантов на премию "Оскар" 2024 года, среди которых лидирует "Оппенгеймер" Кристофера Нолана с 13 номинациями, за ним следует "Бедные создания" Йоргоса Лантимоса с 11. Церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта.
В США объявили победителей премии Гильдии актеров: высшую награду получил "Оппенгеймер" Нолана
Киллиан Мерфи в фильме "Оппенгеймер" получил награду SAG Awards за лучшую мужскую роль.
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