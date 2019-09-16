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У США нагадали новій владі про відповідальність на тлі розпуску ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня УНН. Посольство США в Україні привітало Центральну виборчу комісію з неупередженим та успішним проведенням президентських і парламентських виборів 2019 року та зауважили, що нова влада тепер несе відповідальність за те, щоб ця інституція зберігала свою незалежність. Про це йдеться в коментарі, поширеному у Twitter посольства, передає УНН.

"Ми вітаємо ЦВК, яка припиняє свої повноваження, та її голову з неупередженим та успішним проведенням історичних, достовірних, добре організованих президентських і парламентських виборів 2019 року. Нова влада, діючи у межах закону, змінюючи її склад, тепер несе відповідальність за те, щоб ця важлива інституція зберігала свою незалежність та неупередженість в очах українського народу. Ми сподіваємось, що досвідчені професійні співробітники ЦВК продовжать свою роботу задля підтримки успіху України як демократії", - зазначили американські дипломати.

Як повідомляв УНН, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" вже визначила 35 кандидатів, серед яких обиратимуть своїх представників до нового складу Центральної виборчої комісії. 

Українські Національні Новини

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