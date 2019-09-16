В США напомнили новой власти об ответственности на фоне роспуска ЦИК

"Мы приветствуем ЦИК, которая прекращает свои полномочия, и ее главу с беспристрастным и успешным проведением исторических, достоверных, хорошо организованных президентских и парламентских выборов 2019 года. Новая власть, действуя в рамках закона, изменяя ее состав, теперь несет ответственность за то, чтобы это важное учреждение сохраняло свою независимость и беспристрастность в глазах украинского народа. Мы надеемся, что опытные профессиональные сотрудники ЦИК продолжат свою работу для поддержки успеха Украины как демократии", - отметили американские дипломаты.

Как сообщал УНН, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии.

Напомним, фракция "Слуга народа" уже определила 35 кандидатов, среди которых будут избирать своих представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии.