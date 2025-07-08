У США готують новий санкційний удар по росії: законопроєкт буде оприлюднений 9 липня
Київ • УНН
Сенатор Ліндсі Грем ініціював законопроєкт для посилення тиску на росію через її агресію проти України. Документ буде представлено 9 липня, про що повідомив Ньют Гінгріч.
Новий законопроєкт, ініційований сенатором Ліндсі Гремом, має посилити тиск на росію на тлі її агресії проти України. Документ, який має стати потужним сигналом для кремля, буде представлено у середу 9 липня. Про це повідомив ексспікер Палати представників Ньют Гінгріч у Х, передає УНН.
Важливий законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти росії буде представлено у середу (9 липня – ред.). Це дуже важливий законопроєкт, який надішле Путіну великий сигнал про те, що розмови та вбивства — це програшна стратегія. Американський народ терпітиме брехню від диктатора-вбивці лише обмежений час. Законопроєкт сенатора Грема - це розсудливий наступний крок у тиску на Путіна, щоб той погодився на припинення вогню в Україні
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора08.07.25, 20:10 • 8609 переглядiв