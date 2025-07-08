У США готують новий санкційний удар по росії: законопроєкт буде оприлюднений 9 липня

Новий законопроєкт, ініційований сенатором Ліндсі Гремом, має посилити тиск на росію на тлі її агресії проти України. Документ, який має стати потужним сигналом для кремля, буде представлено у середу 9 липня. Про це повідомив ексспікер Палати представників Ньют Гінгріч у Х, передає УНН.

Важливий законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти росії буде представлено у середу (9 липня – ред.). Це дуже важливий законопроєкт, який надішле Путіну великий сигнал про те, що розмови та вбивства — це програшна стратегія. Американський народ терпітиме брехню від диктатора-вбивці лише обмежений час. Законопроєкт сенатора Грема - це розсудливий наступний крок у тиску на Путіна, щоб той погодився на припинення вогню в Україні - йдеться у дописі.

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