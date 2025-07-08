В США готовят новый санкционный удар по россии: законопроект будет обнародован 9 июля

Новый законопроект, инициированный сенатором Линдси Грэмом, должен усилить давление на россию на фоне ее агрессии против Украины. Документ, который должен стать мощным сигналом для Кремля, будет представлен в среду 9 июля. Об этом сообщил экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич в Х, передает УНН.

Важный законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против россии будет представлен в среду (9 июля – ред.). Это очень важный законопроект, который пошлет путину большой сигнал о том, что разговоры и убийства — это проигрышная стратегия. Американский народ будет терпеть ложь от диктатора-убийцы лишь ограниченное время. Законопроект сенатора Грэма - это разумный следующий шаг в давлении на путина, чтобы тот согласился на прекращение огня в Украине - говорится в сообщении.

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