В США готовят новый санкционный удар по россии: законопроект будет обнародован 9 июля
Киев • УНН
Сенатор Линдси Грэм инициировал законопроект для усиления давления на россию из-за ее агрессии против Украины. Документ будет представлен 9 июля, о чем сообщил Ньют Гингрич.
Новый законопроект, инициированный сенатором Линдси Грэмом, должен усилить давление на россию на фоне ее агрессии против Украины. Документ, который должен стать мощным сигналом для Кремля, будет представлен в среду 9 июля. Об этом сообщил экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич в Х, передает УНН.
Важный законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против россии будет представлен в среду (9 июля – ред.). Это очень важный законопроект, который пошлет путину большой сигнал о том, что разговоры и убийства — это проигрышная стратегия. Американский народ будет терпеть ложь от диктатора-убийцы лишь ограниченное время. Законопроект сенатора Грэма - это разумный следующий шаг в давлении на путина, чтобы тот согласился на прекращение огня в Украине
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