В США готовят новый санкционный удар по россии: законопроект будет обнародован 9 июля

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
17:10 • 7353 просмотра
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
Эксклюзив
16:34 • 24591 просмотра
70% дел НАБУ против нардепов никак не связаны с коррупцией - нардеп и член ВСК Бужанский
Эксклюзив
15:56 • 53824 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
13:22 • 84064 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
8 июля, 12:25 • 56208 просмотра
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Эксклюзив
8 июля, 11:24 • 52914 просмотра
Четыре месяца без маркетинга на фармрынке: нардеп Дмитриева объяснила, почему до сих пор не согласованы новые правила
8 июля, 10:13 • 57296 просмотра
Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для Patriot - Axios
8 июля, 10:12 • 55431 просмотра
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
8 июля, 09:37 • 45512 просмотра
9 июля в Украине будет едва ли не самая жаркая погода в Европе - синоптик
Эксклюзив
8 июля, 09:02 • 42558 просмотра
В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
0м/с
54%
744мм
Популярные новости
Непогода затронула восемь областей Украины: что происходит в пострадавших регионах8 июля, 09:39 • 29276 просмотра
В РФ затяжная засуха, урожайность и весь аграрный сезон провалены - СВР8 июля, 09:41 • 57619 просмотра
Не указал в декларации недвижимость в москве: НАБУ провело обыски у нардепа Каптелова8 июля, 11:00 • 35743 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко14:33 • 67063 просмотра
Продолжаются ожесточенные бои за Каменское - спикер Сил обороны Юга15:24 • 16735 просмотра
публикации
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
15:56 • 53824 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко14:33 • 67623 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
13:22 • 84064 просмотра
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 204433 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 189661 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Эммануэль Макрон
Карл III
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 161301 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 348541 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 184511 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 298580 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 318327 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Хранитель
Вашингтон Пост
Signal

В США готовят новый санкционный удар по россии: законопроект будет обнародован 9 июля

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Сенатор Линдси Грэм инициировал законопроект для усиления давления на россию из-за ее агрессии против Украины. Документ будет представлен 9 июля, о чем сообщил Ньют Гингрич.

В США готовят новый санкционный удар по россии: законопроект будет обнародован 9 июля

Новый законопроект, инициированный сенатором Линдси Грэмом, должен усилить давление на россию на фоне ее агрессии против Украины. Документ, который должен стать мощным сигналом для Кремля, будет представлен в среду 9 июля. Об этом сообщил экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич в Х, передает УНН.

Важный законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против россии будет представлен в среду (9 июля – ред.). Это очень важный законопроект, который пошлет путину большой сигнал о том, что разговоры и убийства — это проигрышная стратегия. Американский народ будет терпеть ложь от диктатора-убийцы лишь ограниченное время. Законопроект сенатора Грэма - это разумный следующий шаг в давлении на путина, чтобы тот согласился на прекращение огня в Украине

- говорится в сообщении.

Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора08.07.25, 20:10 • 7272 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Линдси Грэм
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9