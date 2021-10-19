У США планують дозволити змішувати вакцини для "бустерного" щеплення

Деталі

Відзначається, що це дозволить забезпечити більшу гнучкість для лікарів і працівників, які забезпечують вакцинацію населення.

При цьому, пише видання, регулятор, швидше за все, не буде рекомендуватиме змішувати вакцини і підкреслить бажаність використання як "бустера" такого ж препарату. Однак, постачальникам вакцин, очевидно, буде дозволено на власний розсуд пропонувати інший бренд, відзначається у повідомленні.

Зазначено, що консультативний комітет Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) розгляне питання бустерів у четвер; потім агентство представить свої власні рекомендації.

Так, агентство може вжити заходів на цьому тижні, як зазначає видання, очікується, що воно дозволить ревакцинацію для реципієнтів вакцин Moderna і Johnson & Johnson.

До цього рішення можуть також підштовхнути результати досліджень, представлених у минулу п'ятницю. За даними медиків, люди, які отримали однодозну вакцину Johnson & Johnson, після другого такого ж щеплення продемонстрували чотирикратне збільшення кількості антитіл. Однак ті, хто після першої вакцини J & J отримав "бустер" від Moderna, мав зріст рівня антитіл у 76 разів.

Доповнення

До слова, радники Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) в п'ятницю одноголосно рекомендували дозволити друге щеплення вакциною Johnson & Johnson від COVID-19 для всіх отримувачів однодозної вакцини.