В США планируют разрешить смешивать вакцины для "бустерной" прививки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Американский регулятор FDA планирует разрешить жителям США использовать в качестве “бустерной” вакцины другой препарат, чем у них был при вакцинации от COVID-19 до этого. Об этом пишет УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
Отмечается, что это позволит обеспечить большую гибкость для врачей и работников, обеспечивающих вакцинацию населения.
При этом, пишет издание, регулятор, скорее всего, не будет рекомендовать смешивать вакцины и подчеркнет желательность использования в качестве “бустера” такого же препарата. Однако, поставщикам вакцин, очевидно, будет разрешено по собственному усмотрению предлагать другой бренд, отмечается в сообщении.
Указано, что консультативный комитет Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассмотрит вопрос бустеров в четверг; затем агентство представит свои собственные рекомендации.
Так, агентство может принять меры на этой неделе, как отмечает издание, ожидается, что оно разрешит ревакцинацию для реципиентов вакцин Moderna и Johnson & Johnson.
К этому решению могут также подтолкнуть результаты исследований, представленных в прошлую пятницу. По данным медиков, люди, которые получили однодозную вакцину Johnson & Johnson, после второй такой же прививки продемонстрировали четверократное увеличение количества антител. Однако те, кто после первой вакцины J & J получил “бустер” от Moderna, имел рост уровня антител в 76 раз.
Дополнение
К слову, советники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в пятницу единогласно рекомендовали позволить вторую прививку вакциной Johnson & Johnson от COVID-19 для всех получателей однодозной вакцины.