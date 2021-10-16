В США рекомендуют позволить вторую прививку вакциной Johnson & Johnson от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Советники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в пятницу единогласно рекомендовали агентству позволить вторую прививку вакциной Johnson & Johnson от COVID-19 для всех получателей единодозной вакцины, пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Консультативный комитет FDA по вакцинам и связанных с ними биологическим продуктам поддержал вторую прививку для всех, кто получил J & J, в возрасте 18 лет и старше, по меньшей мере через два месяца после первой дозы.
Reuters отмечает, что FDA не обязано следовать рекомендациям консультативного совета, но обычно принимает рекомендации экспертов.
Отметим, что примерно 15 млн американцев получили однодозную вакцину Johnson & Johnson.
В отличие от бустерных прививок Pfizer и Moderna, которые FDA позволяет только для определенных групп, дополнительная доза J & J будет рекомендована всем, кто получил прививку, независимо от их возраста, рода занятий и состояния здоровья, после того, как это будет разрешено.
Агентство также рассматривает возможность снижения рекомендованного возраста для ревакцинации вакциной Pfizer/BioNTech для людей в возрасте от 40 лет, сообщил консультативной группе официальный представитель FDA доктор Питер Маркс.
Добавим
В конце сентября компания J & J опубликовала результаты испытаний, показывающие, что две дозы ее вакцины обеспечивают 94%-ю защиту от легкой и тяжелой форм COVID-19, по сравнению с 74%-й эффективностью, выявленной при испытании ее однодозной вакцины.