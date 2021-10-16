У США рекомендують дозволити друге щеплення вакциною Johnson & Johnson від COVID-19

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Консультативний комітет FDA з вакцин та пов'язаних з ними біологічних продуктів підтримав друге щеплення для всіх щеплених вакциною J & J у віці 18 років і старше, щонайменше через два місяці після першої дози.

Reuters зазначає, що FDA не зобов'язане дотримуватися рекомендацій консультативної ради, але зазвичай схвалює рекомендації експертів.

Відзначимо, що приблизно 15 мільйонів американців отримали однодозну вакцину Johnson & Johnson.

На відміну від бустерних щеплень Pfizer і Moderna, які FDA дозволяє лише для певних груп, додаткова доза J & J буде рекомендована всім, хто отримав щеплення, незалежно від їх віку, роду занять або стану здоров'я, після того, як це буде дозволено.

Агентство також розглядає можливість зниження рекомендованого віку для ревакцинації вакциню Pfizer/BioNTech для людей у ​​віці від 40 років, повідомив консультативну групу офіційний представник FDA доктор Пітер Маркс.

Додамо

В кінці вересня компанія J & J опублікувала результати випробувань, що показують, що дві дози її вакцини забезпечують 94%-й захист від легкої і тяжкої форм COVID-19, у порівнянні з 74%-ю ефективністю, виявленою при випробуванні її однодозної вакцини.