У США донька та мати вбили п'ятьох родичів, серед них діти

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. В штаті Пенсильванія, що у США, 45-річна американка та її 19-річна дочку звинувачуються у вбивстві п'ятьох своїх родичів, серед яких, зокрема, були й діти. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

"45-річна Шана Декрі та її донька, 19-річна Домінік Декрі, що звинувачені правоохоронними органами округу Брукс у вбивстві своїх родичів, у тому числі трьох дітей, у їхній квартирі в Морісвіллі, на півночі від Філадельфії", - йдеться у повідомленні.

В поліції, під час допиту, 45-річна Декрі зізналася, що вона, її сестра та донька дійсно скоїли вбивство, задушивши на смерть своїх рідних. Після чого 19-річна донька вбила свою тітку. На шиї дівчини були знайдені тілесні ушкодження.

Зазначається, що Декрі наголосила, що всі її жертви (віком від дев'яти до 42 років) самі бажали собі смерті. Усі п'ятеро загиблих були знайдені в понеділок, 25 лютого, у їхній оселі.

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Додається, що покази матері та доньки, які вони давали під присягою, різняться.

Як зазначає видання, слідчі допускають, що Шана і Домінік Декрі були причетні до групового акту суїциду-вбивства.

Наразі розслідування інциденту триває.

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