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У США дали невтішний прогноз щодо українського ринку свинини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Україні не вщухає африканська чума свиней (АЧС). Через захворювання експорт свинини з країни залишається обмеженим. Про це йдеться у звіті Департаменту сільського господарства США (USDA), передає УНН.

Прогнозується, що Україні не вдасться відновити показники експорту свинини ні в 2019, ні в 2020 році.

"Хоча правила МЕБ (міжнародне епізоотичне бюро) допускають регіональні експортні обмеження, важко переконати іноземних партнерів в безпеці української свинини і продукції з неї", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні змінюють правила відшкодування збитків, заподіяних АЧС

Аналітики нагадують, що в 2019 році Україна спробувала вирішити проблему шляхом створення виробничих відсіків. Виробниками необхідно створити закриті виробничі системи з високим рівнем біобезпеки. Ці відсіки повинні бути оцінені і визнані потенційними торговельними партнерами.

"Однак до сих пір вітчизняними виробниками свинини не було створено жодного відсіку для продажу", - йдеться в повідомленні.

У звіті також відзначається, що сьогодні експорт свинини з України обмежений кількома напрямками з більшістю зарубіжних ринків, які постраждали від АЧС.

Як писав УНН, в минулому році в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, які відбулися у всіх без винятку областях країни. У цьому році - зареєстровано вже понад 40 спалахів.

При цьому, компенсації за збиток від АЧС українські фермери отримують з великими затримками, і часто, не в повному обсязі.

На цьому тлі Україна нарощує імпорт свинини - переважно з Польщі.

Фермери і експерти звинувачують в такому стані справ Держпродспоживслужбу, нездатну результативно протистояти вірусу АЧС і захистити галузь.

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