В Украине меняют правила возмещения убытков, причиненных АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Агентство идентификации и регистрации животных в сотрудничестве с Ассоциацией “Свинари Украины” инициировало изменения порядка возмещения убытков за африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.
Там уточнили, что одна из основных причин распространения АЧС в Украине — отсутствие идентификации свиней в приусадебном секторе.
“Соответственно, это дает возможность бесконтрольного перемещения потенциально инфицированных животных. Поэтому приоритетная задача в ходе борьбы с АЧС — внедрение действенного механизма идентификации свинопоголовья в приусадебном секторе. Поэтому Агентство идентификации и регистрации животных в сотрудничестве с Ассоциацией „Свинари Украины“ инициировало изменения порядка возмещения убытков из-за АЧС”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свинина в Украине уже дороже, чем в ЕС
В частности, речь идет о введении возмещения убытков физическим лицам в рамках ликвидации поголовья в зоне защиты из-за АЧС только по идентифицированных животных.
В Ассоциации “Свинари Украины” убеждены, что внедрение таких мероприятий и проведения разъяснительной работы среди крестьян — первые шаги к стабилизации эпизоотической ситуации в Украине. В ассоциации также напомним, согласно действующему Порядку идентификации и регистрации свиней, все физические и юридические лица, которые занимаются разведением и содержанием свиней, проводят их продажу, забой, утилизацию, обязаны идентифицировать поголовья.
“Однако пока свиней, содержащихся в приусадебных хозяйствах почти никто не идентифицирует. Соответственно, любым образом отследить перемещение свиней или происхождения продукции из них невозможно”, — говорится в сообщении.
Напомним, как писал УНН, в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, которые произошли во всех без исключения областях страны. В этом году — зарегистрировано уже более 40 вспышек.
При этом, компенсации за ущерб от АЧС украинские фермеры получают с большими задержками, и часто, не в полном объеме. В частности, по состоянию на конец прошлого года государство оставалось виновной фермерским предприятиям более 27 млн грн.
В этом году, как отчитались в Госпродпотребслужбы, были выплачены компенсации в размере всего 45 тыс. грн.