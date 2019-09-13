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В Україні змінюють правила відшкодування збитків, завданих АЧС

В Україні змінюють правила відшкодування збитків, завданих АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Агентство ідентифікації та реєстрації тварин у співпраці з Асоціацією “Свинарі України” ініціювало зміни порядку відшкодування збитків через африканську чуму свиней (АЧС), передає УНН із посиланням на прес-службу асоціації.

Там уточнили, що одна з основних причин поширення АЧС в Україні — відсутність ідентифікації свиней у присадибному секторі.

“Відповідно, це дає можливість безконтрольного переміщення потенційно інфікованих тварин. Тому пріоритетне завдання у ході боротьби з АЧС — впровадження дієвого механізму ідентифікації свинопоголів’я у присадибному секторі. Тому Агентство ідентифікації та реєстрації тварин у співпраці з Асоціацією „Свинарі України“ ініціювало зміни порядку відшкодування збитків через АЧС”, — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, йдеться про запровадження відшкодування збитків фізичним особам у рамках ліквідації поголів’я в зоні захисту через АЧС лише за ідентифікованих тварин.

В Асоціації “Свинарі України” переконані, що впровадження таких заходів та проведення роз’яснювальної роботи серед селян — перші кроки до стабілізації епізоотичної ситуації в Україні. В асоціації також нагадаємо, згідно з чинним Порядком ідентифікації та реєстрації свиней, всі фізичні та юридичні особи, які займаються розведенням та утриманням свиней, проводять їх продаж, забій, утилізацію, зобов’язані ідентифікувати поголів’я.

“Однак наразі свиней, яких утримують у присадибних господарствах майже ніхто не ідентифікує. Відповідно, будь-яким чином відстежити переміщення свиней або походження продукції з них неможливо”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як писав УНН, у минулому році в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, які сталися в усіх без виключення областях країни. Цього року — зареєстровано вже понад 40 спалахів.

При цьому, компенсації за збитки від АЧС українські фермери отримують з великими затримками, і часто, не в повному обсязі. Зокрема, станом на кінець минулого року держава залишалася винною фермерським підприємствам понад 27 млн грн.

Цього ж року, як прозвітували в Держпродспоживслужбі, були виплачені компенсації у розмірі всього 45 тис. грн.

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