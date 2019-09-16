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В США дали неутешительный прогноз касательно украинского рынка свинины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Украине не утихает африканская чума свиней (АЧС). Из-за заболевания экспорт свинины из страны остается ограниченным. Об этом говорится в отчете Департамента сельского хозяйства США (USDA), передает УНН.

Прогнозируется, что Украине не удастся возобновить показатели экспорта свинины ни в 2019, ни в 2020 году.

"Хотя правила МЭБ (международное эпизоотическое бюро) допускают региональные экспортные ограничения, трудно убедить иностранных партнеров в безопасности украинской свинины и продукции из нее", — говорится в сообщении.

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Аналитики напоминают, что в 2019 году Украина попыталась решить проблему путем создания производственных отсеков. Производителями необходимо создать закрытые производственные системы с высоким уровнем биобезопасности. Эти отсеки должны быть оценены и признаны потенциальными торговыми партнерами.

"Однако до сих пор отечественными производителями свинины не было создано ни одного отсека для продажи", - говорится в сообщении.

В отчете также отмечается, что сегодня экспорт свинины из Украины ограничен несколькими направлениями с большинством зарубежных рынков, которые пострадали от АЧС.

Как писал УНН, в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, которые произошли во всех без исключения областях страны. В этом году — зарегистрировано уже более 40 вспышек.

При этом, компенсации за ущерб от АЧС украинские фермеры получают с большими задержками, и часто, не в полном объеме

На этом фоне Украина наращивает импорт свинины - преимущественно из Польши.

Фермеры и эксперты винят в таком положении дел Госпродпотребслужбу, неспособную результативно противостоять вирусу АЧС и защитить отрасль. 

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