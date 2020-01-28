У справі щодо незаконного заволодіння коштами "Енергоатому" оголошено перерву
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд оголосив перерву у засіданні в справі про обвинувачення колишнього народного депутата та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП "Схід ГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом", у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
"На засіданні прокурор САП, частина обвинувачених та один захисник виголосили вступні промови. Після чого у засіданні оголошено перерву до 9:30 29 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Антикорупційний суд об’єднав кримінальні провадження стосовно "Енергоатома".
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відклав розгляд справи за обвинуваченням екснародного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП "НАЕК "Енергоатом" у сумі понад 6,4 млн євро на 24 жовтня.
Як повідомлялося раніше в УНН, експосадовцю ДП "Схід ГЗК" повідомили про підозру у розтраті 25,4 млн грн.