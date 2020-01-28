По делу о незаконном завладении средствами "Энергоатома" объявлено перерыв
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в заседании по делу об обвинении бывшего народного депутата и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "Восток ГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"На заседании прокурор САП, часть обвиняемых и один защитник сказали вступительные речи. После чего в заседании объявлен перерыв до 9:30 29 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, Антикоррупционный суд объединил уголовные производства касательно "Энергоатома".
Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение дела по обвинению экс-народному депутату Николаю Мартыненко и другим лицам, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП "НАЭК" Энергоатом "в сумме более 6,4 млн евро на 24 октября.
Как сообщалось ранее в УНН, экс-чиновнику ГП "Восток ГОК" сообщили о подозрении в растрате 25,4 млн грн.