У справі "ПВК Семенченка" затримали ще одного фігуранта. Суд відправив його під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У справі “ПВК Семенченка” затримали ще одного фігуранта - Анатолія Виногородського. Як повідомило УНН поінформоване джерело, затриманому уже обрано запобіжний захід.
Цитата
“Так (затримано ще одного фігуранта справи — ред.). Суд вже обрав Анатолію Виногородському запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт”, — повідомив співрозмовник УНН.
Контекст
Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.
Пізніше Шевченку та Семенченку було обрано запобіжні заходи — їх обох суд відправив під варту на два місяці.
Як повідомляв УНН, у СБУ також заявили, що будуть нові підозри у справі про ПВК Семенченка.