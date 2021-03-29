В деле "ЧВК Семенченко" задержали еще одного фигуранта. Суд отправил его под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В деле "ЧВК Семенченко" задержали еще одного фигуранта - Анатолия Виногородского. Как сообщил УНН информированный источник, задержанному уже избрана мера пресечения.
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“Да (задержан еще один фигурант дела — ред.). Суд уже избрал Анатолию Виногородскому меру пресечения — круглосуточный домашний арест”, — сообщил собеседник УНН.
Контекст
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.
Позже Шевченко и Семенченко было избрано меры пресечения — их обоих суд отправил под стражу на два месяца.
Как сообщал УНН, в СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК Семенченко.