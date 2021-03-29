В деле "ЧВК Семенченко" задержали еще одного фигуранта. Суд отправил его под домашний арест

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47444 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65920 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108513 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144171 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195311 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193281 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279401 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327297 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157861 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143153 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В деле "ЧВК Семенченко" задержали еще одного фигуранта. Суд отправил его под домашний арест

В деле "ЧВК Семенченко" задержали еще одного фигуранта. Суд отправил его под домашний арест

Киев  •  УНН

 • 13478 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В деле "ЧВК Семенченко" задержали еще одного фигуранта - Анатолия Виногородского. Как сообщил УНН информированный источник, задержанному уже избрана мера пресечения.

Цитата

“Да (задержан еще один фигурант дела — ред.). Суд уже избрал Анатолию Виногородскому меру пресечения — круглосуточный домашний арест”, — сообщил собеседник УНН.

Контекст

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

Позже Шевченко и Семенченко было избрано меры пресечения — их обоих суд отправил под стражу на два месяца.

Как сообщал УНН, в СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК Семенченко.

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