У “справі податківців” арештовано близько 600 млн грн - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Служба безпеки України продовжує активну роботу з припинення незаконної діяльності окремих суб’єктів господарювання під “дахом” податкових органів. Зокрема, СБУ наклала арешти на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на суму близько 600 млн грн. Про це інформує пресслужба СБУ, передає УНН.
“Упродовж останніх декількох днів:
• накладено арешти на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Загальна сума арештованих коштів становить приблизно 600 млн грн;
• у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України зупинено рух коштів на банківських рахунках причетних до схеми суб’єктів. Сума заблокованих коштів становить майже 30 млн грн;
• оголошено про підозру особі, яка здійснювала несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової служби”, — йдеться в повідомленні.
Також в СБУ повідомили, що вживають інші заходи щодо недопущення втрат державного бюджету та відшкодування державних збитків, притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок.
“Вчора Службою безпеки України проведено понад 100 одночасних обшуків у фігурантів провадження, пов’язаних з роботою та „кришуванням“ конвертаційних центрів. СБУ повідомляла про викриття посадовців податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень та документування протиправної діяльності міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, які надавали послуги з ухилення від сплати податків імпортерам з півдня України, причетним до контрабандних схем”, — зазначили у Службі безпеки.
Як повідомляв УНН, напередодні у квартирі, де проживає колишній голова Державної податкової служби України Сергій Верланов, співробітники СБУ провели обшуки.
Пізніше Служба безпеки України заяивла, що підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби, у тому числі Сергія Верланова, у організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.