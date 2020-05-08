В "деле налоговиков" арестованы около 600 млн грн - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Служба безопасности Украины продолжает активную работу по пресечению незаконной деятельности отдельных субъектов хозяйствования под "крышей" налоговых органов. В частности, СБУ наложила арест на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость на сумму около 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"В течение последних нескольких дней:
• наложены аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Общая сумма арестованных средств составляет примерно 600 млн грн;
• в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины остановлено движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 млн грн;
• объявлено о подозрении лицу, которое осуществляло несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы", - говорится в сообщении.
Также в СБУ сообщили, что принимают другие меры по недопущению потерь государственного бюджета и возмещения государственных убытков, привлечение к ответственности всех лиц, причастных к махинациям.
"Вчера Службой безопасности Украины проведено более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и "крышеванием" конвертационных центров. СБУ сообщала о разоблачении должностных лиц налоговой службы в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен и документировании противоправной деятельности межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов импортерам с юга Украины, причастным к контрабандным схемам", - отметили в службе безопасности.
Как сообщал УНН, накануне в квартире, где проживает бывший глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, сотрудники СБУ провели обыски.
Позже Служба безопасности Украины заяивла, что подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы, в том числе Сергея Верланова, в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен.