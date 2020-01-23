У справі Насалика, який "забув" задекларувати 1,2 млн доларів, оголошено обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Вищому антикорупційному суді у справі стосовно колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, який "забув" задекларувати 1,2 млн доларів, оголошено обвинувальний акт. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“На засіданні прокурор САП оголосив обвинувальний акт”, — йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що сторона обвинувачення та сторона захисту виступили зі вступними промовами.
“Після чого суд визначив порядок і обсяг дослідження доказів у справі. Наступне засідання заплановано на 21 лютого 2020 року”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.
У серпні розслідування у справі Насалика було завершено.