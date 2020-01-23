В деле Насалыка, который "забыл" задекларировать 1,2 млн долларов, объявлено обвинительный акт
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Высшем антикоррупционном суде по делу в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, который "забыл" задекларировать 1,2 млн долларов, объявлено обвинительный акт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"На заседании прокурор САП объявил обвинительный акт", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что сторона обвинения и сторона защиты выступили со вступительными речами.
"После чего суд определил порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее заседание запланировано на 21 февраля 2020 года", - отмечается в сообщении.
Напомним, расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн долларов от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.
В августе расследование по делу Насалыка было завершено.