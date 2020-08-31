У справі Марківа українське слідство допитало понад 70 свідків

“Зокрема, допитано понад 70 осіб, 20 з них — безпосередні свідки, проведенно 7 слідчих експериментів, 5 додаткових оглядів місця загибелі, призначено та проведено 11 судових експертиз. Окрім того, проведена військова експертиза, яка встановила відсутність порушень з боку ЗСУ та НГУ під час бойових дій із протидії російській агресії та її терористичної діяльності. Також експерти встановили відсутність причинно-наслідкового зв’язку між діями стрільця Марківа та загибеллю Миронова та Роккеллі”, — йдеться в повідомленні.

Заступник голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе розповів, що у солдатів НГУ була виключно стрілецька зброя, а відстань між позицією, на якій перебував Марків та місцем загибелі журналіста становить 1,7 км.

Зазначається, що слідство встановило, що з позиції солдата Марківа місце загибелі журналіста взагалі не проглядалося.

“З позиції солдата Марківа місце загибелі Роккеллі та Миронова було поза візуальним спостереженням, насамперед через велику відстань, наявність на залізничному переїзді вагонів потягу та густого покрову дерев”, — сказав Цуцкірідзе.

За словами Цуцкірідзе, під час розслідування не виключається версія умисного заманювання бойовиками НЗФ італійського журналіста Роккеллі, росіянина Миронова та французького журналіста В. Рогулона, який отримав поранення, з подальшою провокацією військовослужбовців України на перехресний вогонь.

“Під час допиту встановленого свідка, місцевого жителя, з’ясувалося, що стріляти почали з території заводу "Зевс Кераміка“, де на той час знаходилися бойовики НЗФ”, — розповів Цуцкірідзе.

Також він зазначив, що окремо допитали свідка Глушкова, який підвозив пораненого Рогулона від заводу “Зевс Кераміка” в Слов’янськ.

“Свідок розповів, що в той час, коли він із Рогулоном від’їхав від заводу, по автомобілю відкрили стрілянину із автоматів. На авто свідка експертиза виявила пошкодження від пострілів з автомату (калібр 5,45 мм), а також встановила, що по автомобілю свідка стріляли з недалекої відстані зі стрілецької зброї і саме бойовики, які займали територію заводу”, — підкреслив Цуцкірідзе.

Як раніше повідомлялося в УНН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з матір’ю ув’язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа — Оксаною Максимчук та обговорили підготовку до засідання Апеляційного суду.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.