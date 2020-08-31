У справі Марківа українське слідство допитало понад 70 свідків

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 150307 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 104218 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 97327 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 105459 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125743 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137500 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221281 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216051 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186570 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176167 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50094 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47073 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153322 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28869 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45041 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 150307 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153364 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277883 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301977 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384923 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45078 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28907 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47112 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50131 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126169 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У справі Марківа українське слідство допитало понад 70 свідків

Київ • УНН

 • 10248 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Українське слідство в межах розслідування загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і громадянина Російської Федерації Андрія Миронова, у якому в Італії визнали винним нацгвардійця Віталія Марківа, допитало понад 70 осіб, з яких 20 безпосередньо перебували на місці події під час обстрілу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

У справі Марківа українське слідство допитало понад 70 свідків

“Зокрема, допитано понад 70 осіб, 20 з них — безпосередні свідки, проведенно 7 слідчих експериментів, 5 додаткових оглядів місця загибелі, призначено та проведено 11 судових експертиз. Окрім того, проведена військова експертиза, яка встановила відсутність порушень з боку ЗСУ та НГУ під час бойових дій із протидії російській агресії та її терористичної діяльності. Також експерти встановили відсутність причинно-наслідкового зв’язку між діями стрільця Марківа та загибеллю Миронова та Роккеллі”, — йдеться в повідомленні.

Заступник голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе розповів, що у солдатів НГУ була виключно стрілецька зброя, а відстань між позицією, на якій перебував Марків та місцем загибелі журналіста становить 1,7 км.

Зазначається, що слідство встановило, що з позиції солдата Марківа місце загибелі журналіста взагалі не проглядалося.

“З позиції солдата Марківа місце загибелі Роккеллі та Миронова було поза візуальним спостереженням, насамперед через велику відстань, наявність на залізничному переїзді вагонів потягу та густого покрову дерев”, — сказав Цуцкірідзе.

За словами Цуцкірідзе, під час розслідування не виключається версія умисного заманювання бойовиками НЗФ італійського журналіста Роккеллі, росіянина Миронова та французького журналіста В. Рогулона, який отримав поранення, з подальшою провокацією військовослужбовців України на перехресний вогонь.

“Під час допиту встановленого свідка, місцевого жителя, з’ясувалося, що стріляти почали з території заводу "Зевс Кераміка“, де на той час знаходилися бойовики НЗФ”, — розповів Цуцкірідзе.

Також він зазначив, що окремо допитали свідка Глушкова, який підвозив пораненого Рогулона від заводу “Зевс Кераміка” в Слов’янськ.

“Свідок розповів, що в той час, коли він із Рогулоном від’їхав від заводу, по автомобілю відкрили стрілянину із автоматів. На авто свідка експертиза виявила пошкодження від пострілів з автомату (калібр 5,45 мм), а також встановила, що по автомобілю свідка стріляли з недалекої відстані зі стрілецької зброї і саме бойовики, які займали територію заводу”, — підкреслив Цуцкірідзе.

Як раніше повідомлялося в УНН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з матір’ю ув’язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа — Оксаною Максимчук та обговорили підготовку до засідання Апеляційного суду.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81