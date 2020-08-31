В деле Маркива украинское следствие допросило более 70 свидетелей

"В частности, допрошены более 70 человек, 20 из них - непосредственные свидетели, проведены 7 следственных экспериментов, 5 дополнительных осмотров места гибели, назначено и проведено 11 судебных экспертиз. Кроме того, проведена военная экспертиза, которая установила отсутствие нарушений со стороны ВСУ и НГУ во время боевых действий по противодействию российской агрессии и ее террористической деятельности. Также эксперты установили отсутствие причинно-следственной связи между действиями стрелка Маркива и гибелью Миронова и Роккелли", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе рассказал, что у солдат НГУ было исключительно стрелковое оружие, а расстояние между позицией, на которой находился Маркив, и местом гибели журналиста составляет 1,7 км.

Отмечается, что следствие установило, что с позиции солдата Маркива место гибели журналиста вообще не просматривалось.

"С позиции солдата Маркива место гибели Роккелли и Миронова было вне визуального наблюдения, прежде всего из-за большого расстояния, наличия на железнодорожном переезде вагонов поезда и густого покрова деревьев", - сказал Цуцкиридзе.

По словам Цуцкиридзе, в ходе расследования не исключается версия умышленного заманивания боевиками НВФ итальянского журналиста Роккелли, россиянина Миронова и французского журналиста В. Рогулона, который получил ранения, с последующей провокацией военнослужащих Украины на перекрестный огонь.

"Во время допроса установленного свидетеля, местного жителя, выяснилось, что стрелять начали с территории завода "Зевс Керамика", где в то время находились боевики НВФ", - рассказал Цуцкиридзе.

Также он отметил, что отдельно допросили свидетеля Глушкова, который подвозил раненого Рогулона от завода "Зевс Керамика" в Славянск.

"Свидетель рассказал, что в то время, когда он с Рогулоном отъехал от завода, по автомобилю открыли стрельбу из автоматов. На авто свидетеля экспертиза обнаружила повреждения от выстрелов из автомата (калибр 5,45 мм), а также установила, что по автомобилю свидетеля стреляли с недалекого расстояния из стрелкового оружия и именно боевики, занимавшие территорию завода", - подчеркнул Цуцкиридзе.

Как ранее сообщалось в УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с матерью заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива - Оксаной Максимчук и обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда.

Напомним, как ранее сообщалось, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения.