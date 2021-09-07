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У "Слузі народу" кажуть, відставки в уряді можливі в трьох міністерствах

У "Слузі народу" кажуть, відставки в уряді можливі в трьох міністерствах

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Протягом наступних тижнів у Кабінеті міністрів можливі відставки в трьох міністерствах. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише УНН.

Цитата:

“Це будуть точкові зміни. Це не будуть великі зміни, перезавантаження, коли ми обирали уряд Шмигаля. Можливо, три міністерства, але знову ж таки, прізвища рано називати”, - заявила Кравчук.

Деталі

За її словами, цей тиждень не буде пов’язаний із кадровими змінами. Вона додала, що, можливо, буде обговорення обрання голови правоохоронного комітету.

При цьому Кравчук підтвердила слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, що відставки можливі протягом двох тижнів.

Доповнення

Як заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, протягом наступних двох тижнів стане відомо, щодо яких міністрів надійдуть подання до Верховної Ради про звільнення.

Згодом у "Слузі народу" розповіли деталі відставок у вересні. Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура заявив, що Шмигалем задоволені, підуть деякі міністри, Разумков залишиться.

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Додамо, Президент України Володимир Зеленський ще влітку заявив, що не виключає кадрові зміни в Кабінеті міністрів України. Він переконаний, що проблема деяких міністрів у тому, що вони починають багато говорити тоді, коли немає, що показати.

Уже в липні УНН стало відомо з власних джерел, що міністр юстиції Денис Малюська та генеральний прокурор Ірина Венедіктова покинуть свої посади.

Також йшлося про можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана. Народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк підтвердив, що Таран вже цієї осені можливо покине посаду.

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