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В "Слуге народа" говорят, отставки в правительстве возможны в трех министерствах

В "Слуге народа" говорят, отставки в правительстве возможны в трех министерствах

Киев  •  УНН

 • 17469 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В течение следующих недель в Кабинете министров возможны отставки в трех министерствах. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет УНН.

Цитата:

"Это будут точечные изменения. Это не будут большие изменения, перезагрузки, когда мы избирали правительство Шмыгаля. Возможно, три министерства, но опять же, фамилии рано называть", - заявила Кравчук.

Детали

По ее словам, эта неделя не будет с кадровыми изменениями. Она добавила, что возможно обсуждение избрания председателя правоохранительного комитета.

При этом Кравчук подтвердила слова председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, что отставки возможны в течение двух недель.

Дополнение

Как заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в течение следующих двух недель станет известно, по каким министрам поступят представления в Верховную Раду об увольнении.

Позже в "Слуге народа" рассказали детали отставок в сентябре. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Шмыгалем довольны, пойдут некоторые министры, Разумков останется.

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Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский еще летом заявил, что не исключает кадровых изменений в Кабинете министров Украины. Он убежден, что проблема некоторых министров в том, что они начинают много говорить тогда, когда нет, что показать.

Уже в июле УНН стало известно из собственных источников, министр юстиции Денис Малюська и генеральный прокурор Ирина Венедиктова покинут свои посты.

Также речь шла о возможной отставке министра обороны Андрея Тарана. Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк подтвердил, что Таран уже этой осенью возможно покинет должность.

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