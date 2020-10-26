У “Слуги народу” буде найкращий рейтинг щодо проходження в облради - Кравчук
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За попередніми підрахунками голосів, “Слуга народу” матиме найкращий рейтинг серед інших політичних партій щодо проходження до обласний рад. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила народний депутат, заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, передає УНН.
“Уже є попередній підрахунок голосів. Принаймні по половині дільниць, тих бюлетенів, які стосуються обласних рад, і агрегований рейтинг в обласних радах - у нас близько 20%. Наразі ми порахували половину і тому він може корегуватися, але це буде найкращий показник серед політичних партій. Ми проходимо в усі обласні ради по всій території України, крім Донецької і Луганської, бо там не проводяться вибори до обласних рад”, — зазначила Кравчук.
Як раніше повідомляв УНН, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За даними ЦВК, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.
Також нагадаємо, за день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.