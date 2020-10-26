У "Слуги народа" будет иметь лучший рейтинг по прохождению в облсоветы - Кравчук

"Уже есть предварительный подсчет голосов. По крайней мере по половине участков, тех бюллетеней, которые касаются областных советов, и агрегированный рейтинг в областные советы - у нас около 20%. Сейчас мы посчитали половину и поэтому он может корректироваться, но это будет лучший показатель среди политических партий. Мы проходим во все областные советы по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской, там не проводятся выборы в областные советы", - отметила Кравчук.

Как ранее сообщал УНН, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. По данным ЦИК, явка избирателей на очередных местных выборов 25 октября составила 36,88%.

Также напомним, за день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.