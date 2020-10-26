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У "Слуги народа" будет иметь лучший рейтинг по прохождению в облсоветы - Кравчук

Киев  •  УНН

 • 10098 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. По предварительным подсчетам голосов, "Слуга народа" будет иметь лучший рейтинг среди других политических партий относительно прохождения в областные советы. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила народный депутат, заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

"Уже есть предварительный подсчет голосов. По крайней мере по половине участков, тех бюллетеней, которые касаются областных советов, и агрегированный рейтинг в областные советы - у нас около 20%. Сейчас мы посчитали половину и поэтому он может корректироваться, но это будет лучший показатель среди политических партий. Мы проходим во все областные советы по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской, там не проводятся выборы в областные советы", - отметила Кравчук.

Как ранее сообщал УНН, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. По данным ЦИК, явка избирателей на очередных местных выборов 25 октября составила 36,88%.

Также напомним, за день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.

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