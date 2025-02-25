У Словаччині стався вибух гаубиці Zuzana 2, які виробляють для України
Київ • УНН
У військовому інституті в Загорі стався вибух під час тестування гаубиці Zuzana 2, призначеної для України. Двоє техніків отримали поранення та перебувають у стабільному стані в лікарнях.
Вибух у військовому інституті у Загорі в Словаччині стався під час випробувальних стрільб з однієї з нових гаубиць Zuzana 2, які Словаччина виробляє для України. Про це повідомляє словацьке видання Denník N, передає УНН.
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За даними джерел, її тестували перед остаточним передаванням замовнику.
Міністр оборони країни Роберт Каліняк підтвердив, що вибух стався під час випробувальних стрільб.
Причина вибуху, за словами Каліняка, невідома, розслідування проводить поліція.
"Чи сталася несправність порохових зарядів, несправність боєприпасів або самої системи озброєння", - перерахував міністр оборони можливі причини інциденту.
Він повідомив про наявність двох поранених техніків.
Обоє при свідомості, за словами міністра оборони, вони перебувають у стабільному стані.
Один із чоловіків перебуває в лікарні Борів, чоловік з тяжчими травмами - у лікарні Крамарів.
Вибух у військовому та технічному випробувальному інституті у Загорі стався сьогодні вранці, після 8:00.
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