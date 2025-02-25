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В Словакии произошел взрыв гаубицы Zuzana 2, которые производят для Украины

В Словакии произошел взрыв гаубицы Zuzana 2, которые производят для Украины

Киев  •  УНН

 • 2178 просмотра

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В военном институте в Загоре произошел взрыв во время тестирования гаубицы Zuzana 2, предназначенной для Украины. Двое техников получили ранения и находятся в стабильном состоянии в больницах.

Взрыв в военном институте в Загоре в Словакии произошел во время испытательных стрельб из одной из новых гаубиц Zuzana 2, которые Словакия производит для Украины. Об этом сообщает словацкое издание Denník N, передает УНН

Детали

По данным источников, ее тестировали перед окончательной передачей заказчику.

Министр обороны страны Роберт Калиняк подтвердил, что взрыв произошел во время испытательных стрельб.

Причина взрыва, по словам Калиняка, неизвестна, расследование проводит полиция.

"Произошла неисправность пороховых зарядов, неисправность боеприпасов или самой системы вооружения", - перечислил министр обороны возможные причины инцидента.

Он сообщил о наличии двух раненых техников.

Оба в сознании, по словам министра обороны, они находятся в стабильном состоянии.

Один из мужчин находится в больнице Боров, мужчина с более тяжелыми травмами - в больнице Крамаров.

Взрыв в военном и техническом испытательном институте в Загоре произошел сегодня утром, после 8:00.

В Испании произошел взрыв на военном заводе Rheinmetall, шесть человек пострадали30.01.25, 23:10 • 48678 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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