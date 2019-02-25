У січні обсяги будівництва зросли на 6,2%

“У 2019-му будівельна галузь продовжує динамічно розвиватися. Зазвичай січень характеризується скоріше спадом, ніж підйомом в об’ємах виконаних робіт. Але за перший місяць цього року будівельних робіт вже виконано на 6,5 млрд грн, що на 6,2% більше, ніж в січні 2018-го. Гарний початок! Сподіваюся, що протягом всього року галузь буде демонструвати такі результати”, - повідомив Парцхаладзе.

Будівельна галузь вважається драйвером економіки, проте в Україні частка будівельної галузі у структурі ВВП становить всього 2%. І це попри поступове зростання. Водночас фахівці вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема, голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.

"У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва в ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні тільки 2%. Хоча потенціал величезний!" - вважає Кушнір.

Галузі потрібні інвестиції, які дадуть поштовх для розвитку. Хоча вже зараз можна говорити про певне зростання. Так, наприклад, обсяги будівництва в 2017 році збільшилися на 20,9% у порівнянні з 2016 роком - 101 млрд 74 млн грн. Попередні підсумки 2018 року також ще підтверджують динаміку розвитку галузі.