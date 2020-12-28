У Швейцарії виявили два випадки зараження новим штамом коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Два випадки зараження новим штамом коронавірусу, виявленого раніше в ПАР, виявлено в Швейцарії. Про це повідомило в неділю федеральне управління охорони здоров'я країни, передає УНН.
“Федеральна політехнічна школа Цюріха досліджувала близько 500 зразків (біоматеріалу) людей, у яких тестування на коронавірус дало позитивний результат”, — йдеться в повідомленні. “Південноафриканський різновид (коронавірусу) був виявлений в двох зразках”, — зазначили у відомстві. В одному випадку мова йде про людину, котра проживає в швейцарському кантоні Швіц, в другому — про жителя сусідньої Франції. У зв’язку з цим федеральне управління охорони здоров’я “встановило контакт з владою Швіца та Франції”. Відомство нагадало, що всі особи, які прибули до Швейцарії 14 грудня і пізніше з ПАР і Великої Британії, зобов’язані проходити 10-денний карантин. Раніше стало відомо, що в цих двох країнах виявлені штами-мутанти, що володіють більш високим ступенем заразності.
На даний момент в Швейцарії виявлено два випадки зараження британським штамом коронавірусу і два — південноафриканським. Крім того, один випадок інфікування британським штамом виявлено в сусідньому Ліхтенштейні, який тісно взаємодіє зі швейцарською владою в сфері охорони здоров’я.
Раніше влада Швейцарії зупинила сполучення з Британією та ПАР, де виявили новий штам вірусу.
Влада ПАР оголосили 21 грудня, що почалася в країні друга хвиля пандемії викликана мутованим коронавірусом 501.V2. Він був виявлений близько двох місяців тому на півдні країни в окрузі Нельсон Мандела Бей в провінції Східний Кейп на узбережжі Індійського океану. За словами місцевих вчених, новий штам вражає в основному молодих людей.
До двох десятків країн призупинили пряме авіасполучення з ПАР у зв’язку з появою в країні нового штаму коронавірусу.