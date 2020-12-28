В Швейцарии обнаружили два случая заражения новым штаммом коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Два случая заражения новым штаммом коронавируса, обнаруженного ранее в ЮАР, обнаружены в Швейцарии. Об этом сообщил в воскресенье федеральное управление здравоохранения страны, передает УНН.
“Федеральная политехническая школа Цюриха исследовала около 500 образцов (биоматериала) людей, у которых тестирование на коронавирус дало положительный результат”, — говорится в сообщении. “Южноафриканская разновидность (коронавируса) была обнаружена в двух образцах”, — отметили в ведомстве. В одном случае речь идет о человеке, который проживает в швейцарском кантоне Швиц, во втором — о жителе соседней Франции. В связи с этим федеральное управление здравоохранения “установило контакт с властями Швица и Франции”. Ведомство напомнило, что все лица, прибывшие в Швейцарию 14 декабря и позже с ЮАР и Великобритании, обязаны проходить 10-дневный карантин. Ранее стало известно, что в этих двух странах обнаружены штаммы-мутанты, обладающие более высокой степенью заразности.
На данный момент в Швейцарии обнаружены два случая заражения британским штаммом коронавируса и два — южноафриканским. Кроме того, один случай инфицирования британским штаммом обнаружено в соседнем Лихтенштейне, который тесно взаимодействует с швейцарскими властями в сфере здравоохранения.
Ранее власти Швейцарии остановила сообщение с Британией и ЮАР, где обнаружили новый штамм вируса.
Власти ЮАР объявили 21 декабря, начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана мутированным коронавирусом 501.V2. Он был обнаружен около двух месяцев назад на юге страны в округе Нельсон Мандела Бэй в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм поражает в основном молодых людей.
До двух десятков стран приостановили прямое авиасообщение с ЮАР в связи с появлением в стране нового штамма коронавируса.