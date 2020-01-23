У Швейцарії відбулися сутички між противниками Давоського форуму та поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Цюрихська поліція застосувала водомети, сльозогінний газ і гумові кулі проти радикалів, які виступають проти Всесвітнього економічного форуму. Один поліцейський отримав поранення. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
"У Цюріху противники Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) вступили в сутички з поліцейськими, після чого правоохоронці застосували сльозогінний газ, водомети і гумові кулі. Про це повідомила в ніч на четвер, 23 січня, швейцарська поліція. Згідно з її даними, радикально налаштовані демонстранти запалювали фаєри і кидали в поліцейських пляшки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що три людини було затримано. Один з перехожих отримав опіки, крім того був поранений поліцейський, обидва були доставлені в лікарню. Заворушення сталися в ході узгодженої з владою акції "Цюріх проти ВЕФ", в якій взяли участь кілька сотень людей.
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Щорічний Давоський форум проходить з 21 по 24 січня. Його організатори повідомили про присутність на ньому 3000 офіційних осіб з 117 країн. Серед запрошених гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент України Володимир Зеленський і екоактівістка Грета Тунберг.
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