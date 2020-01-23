В Швейцарии произошли столкновения между противниками Давосского форума и полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Цюрихская полиция использовала водометы, слезоточивый газ и резиновые пули против радикалов, выступающих против Всемирного экономического форума. Один полицейский получил ранения. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
"В Цюрихе противники Всемирного экономического форума (ВЭФ) вступили в столкновения с полицейскими, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Об этом сообщила в ночь на четверг, 23 января, швейцарская полиция. Согласно ее данным, радикально настроенные демонстранты зажигали файеры и бросали в полицейских бутылки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что три человека были задержаны. Один из прохожих получил ожоги, кроме того был ранен полицейский, оба были доставлены в больницу. Беспорядки произошли в ходе согласованной с властями акции "Цюрих против ВЭФ", в которой приняли участие несколько сотен человек.
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Ежегодный Давосский форум проходит с 21 по 24 января. Его организаторы сообщили о присутствии на нем 3000 официальных лиц из 117 стран. Среди приглашенных гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и эко-активистка Грета Тунберг.
Как сообщалось ранее в УНН Зеленский посетил Украинский дом в Давосе.
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