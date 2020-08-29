У Швеції через спалення Корану стались сутички з поліцією: є постраждалі

Заворушення почалися напередодні ввечері, учасники заворушень підпалювали салюти і петарди, кидалися в поліцію бруківкою і підпалювали автомобільні шини зі сміттям.

Зазначається, що внаслідок сутичок було пошкоджено декілька поліцейських машин і як мінімум одна машина рятувальної служби. У районах, де проходили зіткнення, також згоріли кілька автомобілів, поліція поки не підтвердила, чи пов’язані ці інциденти з заворушеннями.

Як передає телеканал, на місце події приїжджав імам, намагаючись заспокоїти людей. Ситуація стабілізувалася до 3:00 (4:00 за київським часом). З посиланням на представника поліції SVT повідомляє, що в результаті були затримані або заарештовані від 10 до 20 осіб. Кілька поліцейських легко поранені, інформації про постраждалих серед населення немає.

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Шведський вуличний художник Ден Пак раніше збирався провести в місті антиісламську акцію, на якій планувалося спалити Коран, загорнутий в бекон. Адміністративний суд Мальме відмовив у проведенні акції з міркувань безпеки. В результаті її все одно організували члени данської правоекстремістської партії “Жорсткий курс”. Спалення Корану вони зняли на відео, яке розповсюдили в соціальних мережах, що і призвело до заворушень.

Телеканал зазначає, що в Мальме також пройшла несанкціонована демонстрація, учасники якої штовхали ногами Коран. Після цього шість чоловік були арештовані за підбурювання до міжнаціональної ворожнечі. За спалення священної для мусульман книги за даними каналу поки ніхто не арештований.

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