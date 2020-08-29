У Швеції через спалення Корану стались сутички з поліцією: є постраждалі

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 150295 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 104206 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 97320 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 105452 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125736 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137495 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221277 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216051 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186570 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176167 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50094 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47073 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153322 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28869 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45041 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 150295 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153357 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277880 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301973 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384919 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45068 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28898 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47105 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50124 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126168 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У Швеції через спалення Корану стались сутички з поліцією: є постраждалі

Київ • УНН

 • 23731 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. У шведському місті Мальме спалахнули заворушення після того, як активісти спалили Коран. Серед постраждалих є співробітники поліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на шведський телеканал SVT.

У Швеції через спалення Корану стались сутички з поліцією: є постраждалі

Заворушення почалися напередодні ввечері, учасники заворушень підпалювали салюти і петарди, кидалися в поліцію бруківкою і підпалювали автомобільні шини зі сміттям.

Зазначається, що внаслідок сутичок було пошкоджено декілька поліцейських машин і як мінімум одна машина рятувальної служби. У районах, де проходили зіткнення, також згоріли кілька автомобілів, поліція поки не підтвердила, чи пов’язані ці інциденти з заворушеннями.

Як передає телеканал, на місце події приїжджав імам, намагаючись заспокоїти людей. Ситуація стабілізувалася до 3:00 (4:00 за київським часом). З посиланням на представника поліції SVT повідомляє, що в результаті були затримані або заарештовані від 10 до 20 осіб. Кілька поліцейських легко поранені, інформації про постраждалих серед населення немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Антирасистські протести у США: затримано підлітка, якого підозрюють у вбивстві двох осіб на протесті у Кеноші

Шведський вуличний художник Ден Пак раніше збирався провести в місті антиісламську акцію, на якій планувалося спалити Коран, загорнутий в бекон. Адміністративний суд Мальме відмовив у проведенні акції з міркувань безпеки. В результаті її все одно організували члени данської правоекстремістської партії “Жорсткий курс”. Спалення Корану вони зняли на відео, яке розповсюдили в соціальних мережах, що і призвело до заворушень.

Телеканал зазначає, що в Мальме також пройшла несанкціонована демонстрація, учасники якої штовхали ногами Коран. Після цього шість чоловік були арештовані за підбурювання до міжнаціональної ворожнечі. За спалення священної для мусульман книги за даними каналу поки ніхто не арештований.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліга Чемпіонів: після поразки ПСЖ у фіналі у Парижі сталися масові заворушення та сутички

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81