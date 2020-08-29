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В Швеции из-за сожжения Корана произошли столкновения с полицией: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 23731 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В шведском городе Мальме вспыхнули беспорядки после того, как активисты сожгли Коран. Среди пострадавших есть сотрудники полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на шведский телеканал SVT.

В Швеции из-за сожжения Корана произошли столкновения с полицией: есть пострадавшие

Беспорядки начались накануне вечером, участники беспорядков поджигали салюты и петарды, бросались в полицию камнями и поджигали автомобильные шины с мусором.

Отмечается, что в результате столкновений были повреждены несколько полицейских машин и как минимум одна машина спасательной службы. В районах, где проходили столкновения, также сгорели несколько автомобилей, полиция пока не подтвердила, связаны ли эти инциденты с беспорядками.

Как передает телеканал, на место происшествия приезжал имам, пытаясь успокоить людей. Ситуация стабилизировалась к 3:00 (4:00 по киевскому времени). Со ссылкой на представителя полиции SVT сообщает, что в результате были задержаны или арестованы от 10 до 20 человек. Несколько полицейских легко ранены, информации о пострадавших среди населения нет.

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Шведский уличный художник Дэн Пак ранее собирался провести в городе антиисламскую акцию, на которой планировалось сжечь Коран, завернутый в бекон. Административный суд Мальме отказал в проведении акции по соображениям безопасности. В результате ее все равно организовали члены датской правоэкстремистской партии “Жесткий курс”. Сожжения Корана они сняли на видео, которое распространили в социальных сетях, что и привело к беспорядкам.

Телеканал отмечает, что в Мальме также прошла несанкционированная демонстрация, участники которой пинали ногами Коран. После этого шесть человек были арестованы за подстрекательство к межнациональной розни. За сожжение священной для мусульман книги по данным канала пока никто не арестован.

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