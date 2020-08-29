В Швеции из-за сожжения Корана произошли столкновения с полицией: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В шведском городе Мальме вспыхнули беспорядки после того, как активисты сожгли Коран. Среди пострадавших есть сотрудники полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на шведский телеканал SVT.
Беспорядки начались накануне вечером, участники беспорядков поджигали салюты и петарды, бросались в полицию камнями и поджигали автомобильные шины с мусором.
Отмечается, что в результате столкновений были повреждены несколько полицейских машин и как минимум одна машина спасательной службы. В районах, где проходили столкновения, также сгорели несколько автомобилей, полиция пока не подтвердила, связаны ли эти инциденты с беспорядками.
Как передает телеканал, на место происшествия приезжал имам, пытаясь успокоить людей. Ситуация стабилизировалась к 3:00 (4:00 по киевскому времени). Со ссылкой на представителя полиции SVT сообщает, что в результате были задержаны или арестованы от 10 до 20 человек. Несколько полицейских легко ранены, информации о пострадавших среди населения нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антирасистские протесты в США: задержан подросток, подозреваемый в убийстве двух человек в протесте в Кеноше
Шведский уличный художник Дэн Пак ранее собирался провести в городе антиисламскую акцию, на которой планировалось сжечь Коран, завернутый в бекон. Административный суд Мальме отказал в проведении акции по соображениям безопасности. В результате ее все равно организовали члены датской правоэкстремистской партии “Жесткий курс”. Сожжения Корана они сняли на видео, которое распространили в социальных сетях, что и привело к беспорядкам.
Телеканал отмечает, что в Мальме также прошла несанкционированная демонстрация, участники которой пинали ногами Коран. После этого шесть человек были арестованы за подстрекательство к межнациональной розни. За сожжение священной для мусульман книги по данным канала пока никто не арестован.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига Чемпионов: после поражения ПСЖ в финале в Париже произошли массовые беспорядки и столкновения