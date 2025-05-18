У Швейцарії зійшла лавина: двоє людей загинули, ще п'ятеро - травмовані

Двоє лижників загинули під час сходження лавини у Швейцарії. Ще п'ятеро альпіністів травмувалися через снігові завали на горі Айгер пише УНН із посиланням на ZDF.

Двоє лижників загинули внаслідок серйозної лавини у Швейцарії. Ще п'ятеро альпіністів отримали травми від снігових завалів на горі Айгер поблизу туристичного курорту Лаутербруннен - повідомила поліція кантону Берн.

Як зазначає видання, за постраждалими було направлено масштабну рятувальну операцію. Проте одна жінка померла на місці сходження лавини одразу, а другого постраждалого чоловіка спочатку вдалося реанімувати, але він невдовзі помер у лікарні.

Ще п'ятеро постраждалих лижників доставили до лікарень.

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