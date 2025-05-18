У Швейцарії зійшла лавина: двоє людей загинули, ще п'ятеро - травмовані
Київ • УНН
Внаслідок сходження лавини у Швейцарії загинули двоє лижників, ще п'ятеро отримали травми на горі Айгер. Триває масштабна рятувальна операція.
Двоє лижників загинули під час сходження лавини у Швейцарії. Ще п'ятеро альпіністів травмувалися через снігові завали на горі Айгер пише УНН із посиланням на ZDF.
Двоє лижників загинули внаслідок серйозної лавини у Швейцарії. Ще п'ятеро альпіністів отримали травми від снігових завалів на горі Айгер поблизу туристичного курорту Лаутербруннен
Як зазначає видання, за постраждалими було направлено масштабну рятувальну операцію. Проте одна жінка померла на місці сходження лавини одразу, а другого постраждалого чоловіка спочатку вдалося реанімувати, але він невдовзі помер у лікарні.
Ще п'ятеро постраждалих лижників доставили до лікарень.
Учасник Кубка світу з гірськолижного спорту та його подруга розбилися на італійській горі05.06.24, 11:53 • 33848 переглядiв