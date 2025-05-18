В Швейцарии сошла лавина: два человека погибли, еще пятеро - травмированы
Киев • УНН
В результате схода лавины в Швейцарии погибли двое лыжников, еще пятеро получили травмы на горе Айгер. Продолжается масштабная спасательная операция.
Двое лыжников погибли во время схода лавины в Швейцарии. Еще пятеро альпинистов травмированы из-за снежных завалов на горе Айгер, пишет УНН со ссылкой на ZDF.
Двое лыжников погибли в результате серьезной лавины в Швейцарии. Еще пятеро альпинистов получили травмы от снежных завалов на горе Айгер вблизи туристического курорта Лаутербруннен
Как отмечает издание, за пострадавшими была направлена масштабная спасательная операция. Однако одна женщина скончалась на месте схода лавины сразу, а второго пострадавшего мужчину сначала удалось реанимировать, но он вскоре скончался в больнице.
Еще пятеро пострадавших лыжников доставили в больницы.
Участник Кубка мира по горнолыжному спорту и его подруга разбились на итальянской горе05.06.24, 11:53 • 33848 просмотров