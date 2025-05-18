В Швейцарии сошла лавина: два человека погибли, еще пятеро - травмированы

Двое лыжников погибли во время схода лавины в Швейцарии. Еще пятеро альпинистов травмированы из-за снежных завалов на горе Айгер, пишет УНН со ссылкой на ZDF.

Двое лыжников погибли в результате серьезной лавины в Швейцарии. Еще пятеро альпинистов получили травмы от снежных завалов на горе Айгер вблизи туристического курорта Лаутербруннен - сообщила полиция кантона Берн.

Как отмечает издание, за пострадавшими была направлена масштабная спасательная операция. Однако одна женщина скончалась на месте схода лавины сразу, а второго пострадавшего мужчину сначала удалось реанимировать, но он вскоре скончался в больнице.

Еще пятеро пострадавших лыжников доставили в больницы.

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