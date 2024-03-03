У Швейцарії на референдумі відхилили підвищення пенсійного віку та проголосували за 13-ту пенсію
Київ • УНН
Швейцарські виборці схвалили виплату 13-ї щорічної пенсії, але відхилили підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років.
У Швейцарії пройшли референдуми щодо двох законопроєктів — про запровадження 13-ї пенсії та підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років. Першу ініціативу було прийнято більшістю голосів, другий законопроєкт відхилено, повідомляється на сайті швейцарського уряду, передає УНН.
Деталі
Згідно з попередніми результатами голосування, 58,24% виборців проголосували за виплату 13-ї пенсії, 41,76% - проти. Явка становила 58,34%. Законопроект про підвищення пенсійного віку підтримали 25,28% тих, хто проголосував, виступили проти — 74,72%. Участь у голосуванні взяли 58,1% виборців.
Щомісячна державна пенсія у Швейцарії становить 2550 євро. Згідно з ухваленим законопроєктом, 13-та пенсія виплачуватиметься громадянам щороку. У швейцарському уряді перед референдумом попередили, що ініціатива може надто дорого коштувати бюджету. 2022 року у Швейцарії за результатами референдуму підвищили пенсійний вік для жінок з 64 до 65 років.
Швейцарія підтримала 13-й пакет санкцій ЄС проти рф 01.03.24, 19:00 • 28355 переглядiв