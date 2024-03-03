В Швейцарии на референдуме отклонили повышение пенсионного возраста и проголосовали за 13-ю пенсию
Швейцарские избиратели одобрили выплату 13-й ежегодной пенсии, но отклонили повышение пенсионного возраста с 65 до 66 лет.
Оккупанты за день обстреляли восемь громад Сумщины, зафиксировано 130 взрывов
За сутки оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 130 взрывов из различных видов оружия, в том числе минометов, артиллерии, мин и ракет.
Саперы Минобороны за неделю обезвредили 4 599 взрывоопасных предметов
За прошедшую неделю саперы Министерства обороны Украины обезвредили 4599 взрывоопасных предметов и очистили более 15 гектаров освобожденных территорий.
Президент Словакии прокомментировала встречу главы МИД с Лавровым по Украине
Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала встречу министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявив, что она не принесла мира в Украину, которая была незаконно оккупирована Россией.
Финляндия присоединилась к совместным оборонным учениям НАТО как член Альянса
Финляндия впервые примет участие в учениях НАТО "Нордик репидшипмент - 2024" как полноправный член Альянса.
Убивая младенцев во сне, РФ заявляет о неуважении к мирным соглашениям - МИД Литвы
Россия продемонстрировала неуважение к мирным соглашениям, убив 5 детей, которые спали во время удара беспилотника по жилому дому в Одессе, заявил министр иностранных дел Литвы.
Иран заявил о казни агента Моссада
Иран казнил израильского агента Моссада, обвиненного в причастности к нападению на иранский завод по производству боеприпасов в прошлом году.
Зеленский: мы прошли зиму, энерготеррор России не сработал
Украина пережила зиму без отключений электроэнергии, несмотря на энергетические атаки России, и Зеленский заявил, что Украина сбила 7 российских самолетов на этой неделе и 15 с февраля, продолжая восстанавливать морскую безопасность и экспорт.
Израиль: палестинцы возле конвоя ООН в Газе погибли из-за давки, а не из-за удара ЦАХАЛа
Палестинцы возле гуманитарного конвоя ООН в Газе погибли в давке, а не в результате израильского удара, согласно предварительному израильскому военному расследованию.
Министр обороны ФРГ Писториус назвал перехват разговора немецких офицеров гибридной атакой рф
Министр обороны Германии заявил, что публикация россией утечки разговора между немецкими офицерами была гибридной атакой, направленной на дезинформацию и подрыв единства.