В Швейцарии на референдуме отклонили повышение пенсионного возраста и проголосовали за 13-ю пенсию

В Швейцарии прошли референдумы по двум законопроектам - о введении 13-й пенсии и повышении пенсионного возраста с 65 до 66 лет. Первая инициатива была принята большинством голосов, второй законопроект отклонен, сообщается на сайте швейцарского правительства, передает УНН.

Детали

Согласно предварительным результатам голосования, 58,24% избирателей проголосовали за выплату 13-й пенсии, 41,76% - против. Явка составила 58,34%. Законопроект о повышении пенсионного возраста поддержали 25,28% проголосовавших, выступили против - 74,72%. Участие в голосовании приняли 58,1% избирателей.

Ежемесячная государственная пенсия в Швейцарии составляет 2550 евро. Согласно принятому законопроекту, 13-я пенсия будет выплачиваться гражданам ежегодно. В швейцарском правительстве перед референдумом предупредили, что инициатива может слишком дорого стоить бюджету. В 2022 году в Швейцарии по результатам референдума повысили пенсионный возраст для женщин с 64 до 65 лет.

Швейцария поддержала 13-й пакет санкций ЕС против рф