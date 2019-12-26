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У штабі ООС поки немає інформації щодо підготовки обміну утримуваними особами

У штабі ООС поки немає інформації щодо підготовки обміну утримуваними особами

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. В штабі ООС повідомили, що зараз уточнюється інформація з приводу обміну утримуваними особами з ОРДЛО. Про це кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі штабу ООС.

“Зараз ніякої інформації не підтверджується. Ми ще самі нічого не знаємо. Все уточняється”, — повідомили у пресслужбі.

Також у пресслужбі зазначили, що не можуть сказати, чи готується обмін. Радять слідкувати за інформацією на сайті ООС та Офісу Президента.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що обмін утримуваними особами з ОРДЛО відбудеться 29 грудня.

Раніше у Кучми підтвердили домовленості щодо обміну утримуваними до кінця року.

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