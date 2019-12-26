У штабі ООС поки немає інформації щодо підготовки обміну утримуваними особами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В штабі ООС повідомили, що зараз уточнюється інформація з приводу обміну утримуваними особами з ОРДЛО. Про це кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі штабу ООС.
“Зараз ніякої інформації не підтверджується. Ми ще самі нічого не знаємо. Все уточняється”, — повідомили у пресслужбі.
Також у пресслужбі зазначили, що не можуть сказати, чи готується обмін. Радять слідкувати за інформацією на сайті ООС та Офісу Президента.
Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що обмін утримуваними особами з ОРДЛО відбудеться 29 грудня.
Раніше у Кучми підтвердили домовленості щодо обміну утримуваними до кінця року.