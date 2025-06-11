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У школі у Львові учень стріляв з пневмата - поліція

Київ • УНН

 • 210 перегляди

У Львові учень вистрілив у однокласника з пневматичної зброї. На щастя, ніхто не постраждав, поліція проводить перевірку інциденту.

У школі у Львові учень стріляв з пневмата - поліція

У Львові школяр стріляв у навчальному закладі з пневматики, поліцейські встановили його особу, постраждалих немає, повідомили у середу у ГУНП у Львівській області, пише УНН.

Сьогодні, 11 червня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію з відео, на якому неповнолітній хлопець здійснив постріл з невідомої зброї в у напрямку свого однокласника. Подія відбувалась у класі навчального закладу

- повідомили у поліції.

За фактом, як вказано, негайно було розпочато перевірку.

"Правоохоронці встановили, в якому саме навчальному закладі відбулась подія та її учасників - трьох учнів 9-го класу. Один із хлопців приніс у навчальний заклад пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові та, за попередньою домовленістю, здійснив постріл у сторону свого товариша", - розповіли у поліції.

У поліції вказали, що, "на щастя, унаслідок події ніхто не постраждав".

"Перевірка триває, вирішується питання правової кваліфікації події", - ідеться у повідомленні.

У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину з автомата: затримували із спецзасобами31.05.25, 19:38 • 4562 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
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