В школе во Львове ученик стрелял из пневмата - полиция

Во Львове школьник стрелял в учебном заведении из пневматики, полицейские установили его личность, пострадавших нет, сообщили в среду в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

Сегодня, 11 июня, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию с видео, на котором несовершеннолетний парень совершил выстрел из неизвестного оружия в направлении своего одноклассника. Событие происходило в классе учебного заведения - сообщили в полиции.

По факту, как указано, немедленно была начата проверка.

"Правоохранители установили, в каком именно учебном заведении произошло событие и ее участников - трех учеников 9-го класса. Один из ребят принес в учебное заведение устройство для отстрела металлических шариков пневматического действия, которое принадлежит его отцу и, по предварительной договоренности, произвел выстрел в сторону своего товарища", - рассказали в полиции.

В полиции указали, что, "к счастью, в результате происшествия никто не пострадал".

"Проверка продолжается, решается вопрос правовой квалификации события", - говорится в сообщении.

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