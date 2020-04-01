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У Шепетівці підтвердили COVID-19 у чоловіка, який, ймовірно, інфікувався у Почаївській лаврі

У Шепетівці підтвердили COVID-19 у чоловіка, який, ймовірно, інфікувався у Почаївській лаврі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У місті Шепетівка Хмельницької області у чоловіка підтвердили коронавірус. Медики підозрюють, що він підхопив його у Почаївській лаврі. Чоловік контактував з понад 70 людьми, які вже мають симптоми. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт міста Шепетівка.

"Стало відомо про шепетівчанина, у якого експрес-тест COVID-19 показав позитивний результат. Аналізи невідкладно відіслали в обласний центр для ПЛР-тестування і ми вже маємо відповідь. На жаль, результати підтвердились, тому остаточно можна оголосити, що ми маємо першого інфікованого COVID-19 шепетівчанина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік вже із симптомами захворювання встиг поконтактувати з великою кількістю людей, наразі їх налічили вже більше 70-ти: деякі вже теж мають симптоми і сидять зараз вдома на самоізоляції. Пошук людей, які контактували з інфікованим продовжується.

"Як підозрюють медики, вірус чоловік підхопив у Почаївській лаврі, куди їздив разом з групою інших шепетівчан на паломництво", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 березня Президент Республіки Молдова Ігор Додон заявив, що у 4 громадян країни, які увійшли до списку нових випадків інфікування COVID-19 у Молдові — прибули з України після паломницької поїздки у Почаївську лавру.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано вже 669 випадків COVID-19

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