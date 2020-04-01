У Шепетівці підтвердили COVID-19 у чоловіка, який, ймовірно, інфікувався у Почаївській лаврі

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У місті Шепетівка Хмельницької області у чоловіка підтвердили коронавірус. Медики підозрюють, що він підхопив його у Почаївській лаврі. Чоловік контактував з понад 70 людьми, які вже мають симптоми. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт міста Шепетівка.