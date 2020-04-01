В Шепетовке подтвердили COVID-19 у мужчины, который, вероятно, заразился в Почаевской лавре
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В городе Шепетовка Хмельницкой области у мужчины подтвердили коронавирус. Медики подозревают, что он подхватил его в Почаевской лавре. Мужчина контактировал с более 70 людьми, которые уже имеют симптомы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт города Шепетовка.
"Стало известно о шепетовчанине, у которого экспресс-тест COVID-19 показал положительный результат. Анализы безотлагательно отправили в областной центр для ПЦР-тестирования и мы уже имеем ответ. К сожалению, результаты подтвердились, поэтому окончательно можно сказать, что мы имеем первого инфицированного COVID-19 шепетовчанина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина уже с симптомами заболевания успел поконтактировать с большим количеством людей, пока их насчитали уже более 70-ти: некоторые уже имеют симптомы и сидят сейчас дома на самоизоляции. Поиск людей, контактировавших с инфицированным продолжается.
"Как подозревают медики, вирус мужчина подхватил в Почаевской лавре, куда ездил вместе с группой других шепетовчан на паломничество", - говорится в сообщении.
Напомним, 21 марта Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что у 4 граждан страны, которые вошли в список новых случаев инфицирования COVID-19 в Молдове - прибыли из Украины после паломнической поездки в Почаевскую лавру.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано уже 669 случаев COVID-19.