В Шепетовке подтвердили COVID-19 у мужчины, который, вероятно, заразился в Почаевской лавре

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В городе Шепетовка Хмельницкой области у мужчины подтвердили коронавирус. Медики подозревают, что он подхватил его в Почаевской лавре. Мужчина контактировал с более 70 людьми, которые уже имеют симптомы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт города Шепетовка.