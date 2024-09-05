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У Севастополі вночі оголошували повітряну тривогу, в новоросійську кажуть про атаку морських дронів: що відомо

Київ • УНН

 • 22476 перегляди

У Севастополі оголошували повітряну тривогу через нібито балістичну загрозу. В новоросійську повідомили про атаку морських дронів, було чути стрілянину і вибухи. Наслідки атаки невідомі.

У Севастополі вночі оголошували повітряну тривогу через нібито балістичну загрозу. Водночас у новоросійську повідомили про атаку морських дронів, було чути стрілянину і вибухи, пише "Крым Реалии", передає УНН

Деталі 

Оповіщення про тривогу у Севастополі з'явилося о 4:15 ранку, а вже о 4:18 глава міста михайло развожаєв повідомив про відбій. Про звуки вибухів або роботу ППО в місті не повідомлялося.

Водночас російські телеграм-канали повідомили про атаку морських дронів на новоросійськ. У місті було чути стрілянину і вибухи, а мер новоросійська андрій кравченко вночі у себе в телеграмі просив місцевих жителів не підходити до вікон у береговій лінії і не перебувати на відкритому просторі біля моря.

Наразі про наслідки атаки інформації немає. У Міноборони рф ситуацію не коментували. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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