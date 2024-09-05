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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Севастополе ночью объявляли воздушную тревогу, в новороссийске говорят об атаке морских дронов: что известно

В Севастополе ночью объявляли воздушную тревогу, в новороссийске говорят об атаке морских дронов: что известно

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 06:49  •  13678 просмотра

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В Севастополе объявляли воздушную тревогу из-за якобы баллистической угрозы. В новороссийске сообщили об атаке морских дронов, была слышна стрельба и взрывы. Последствия атаки неизвестны.

В Севастополе ночью объявляли воздушную тревогу из-за якобы баллистической угрозы. В то же время в новороссийске сообщили об атаке морских дронов, была слышна стрельба и взрывы, пишет "Крымский ветер", передает УНН

Детали 

Оповещение о тревоге в Севастополе появилось в 4:15 утра, а уже в 4:18 глава города михаил развожаев сообщил об отбое. О звуках взрывов или работе ПВО в городе не сообщалось.

В то же время российские телеграм-каналы сообщили об атаке морских дронов на Новороссийск. В городе была слышна стрельба и взрывы, а мэр новороссийска андрей кравченко ночью у себя в телеграмме просил местных жителей не подходить к окнам в береговой линии и не находиться на открытом пространстве у моря.

Сейчас о последствиях атаки информации нет. В минобороны рф ситуацию не комментировали. 

рф заявляет о сбитии 7 БПЛА и ракеты "Ольха" в трех регионах: что известно5 сентября 2024, 05:48 • 8433 просмотра

Татьяна Краевская

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