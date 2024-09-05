В Севастополе ночью объявляли воздушную тревогу, в новороссийске говорят об атаке морских дронов: что известно

В Севастополе ночью объявляли воздушную тревогу из-за якобы баллистической угрозы. В то же время в новороссийске сообщили об атаке морских дронов, была слышна стрельба и взрывы, пишет "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

Оповещение о тревоге в Севастополе появилось в 4:15 утра, а уже в 4:18 глава города михаил развожаев сообщил об отбое. О звуках взрывов или работе ПВО в городе не сообщалось.

В то же время российские телеграм-каналы сообщили об атаке морских дронов на Новороссийск. В городе была слышна стрельба и взрывы, а мэр новороссийска андрей кравченко ночью у себя в телеграмме просил местных жителей не подходить к окнам в береговой линии и не находиться на открытом пространстве у моря.

Сейчас о последствиях атаки информации нет. В минобороны рф ситуацию не комментировали.

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