рф заявляет о сбитии 7 БПЛА и ракеты "Ольха" в трех регионах: что известно

В минобороны рф заявили о якобы сбитии 7 беспилотников и одного реактивного снаряда РСЗО "Ольха" в ночь на 5 сентября в трех регионах россии, сообщает УНН со ссылкой на сообщение российского оборонного ведомства в Telegram.

Детали

По данным минобороны рф, средствами ПВО якобы был уничтожен один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА над территорией белгородской области, три БПЛА - над территорией курской области и два дрона - над территорией брянской области.

Дополнение

В минобороны россии утверждают, что ночью, 5 сентября, были уничтожены два безэкипажных катера в акватории Черного моря.