рф заявляє про збиття 7 БПЛА та ракети "Вільха" в трьох регіонах: що відомо
Київ • УНН
Міноборони рф повідомило про нібито збиття 7 безпілотників та ракети "Вільха" в бєлгородській, курській та брянській областях. Також заявлено про знищення двох безекіпажних катерів у Чорному морі.
У міноборони рф заявили про нібито збиття 7 безпілотників та одного реактивного снаряда РСЗВ "Вільха" у ніч на 5 вересня в трьох регіонах росії, повідомляє УНН із посиланням на допис російського оборонного відомства у Telegram.
Деталі
За даними міноборони рф, засобами ППО нібито било знищено один реактивний снаряд РСЗВ "Вільха" і два БПЛА над територією бєлгородської області, три БПЛА - над територією курської області та два дрони - над територією брянської області.
Доповнення
У міноборони росії стверджують, що вночі, 5 вересня, було знищено два безекіпажних катери в акваторії Чорного моря.