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рф заявляє про збиття 7 БПЛА та ракети "Вільха" в трьох регіонах: що відомо

Київ • УНН

 • 15128 перегляди

Міноборони рф повідомило про нібито збиття 7 безпілотників та ракети "Вільха" в бєлгородській, курській та брянській областях. Також заявлено про знищення двох безекіпажних катерів у Чорному морі.

У міноборони рф заявили про нібито збиття 7 безпілотників та одного реактивного снаряда РСЗВ "Вільха" у ніч на 5 вересня в трьох регіонах росії, повідомляє УНН із посиланням на допис російського оборонного відомства у Telegram.

Деталі

За даними міноборони рф,  засобами ППО нібито било знищено один реактивний снаряд РСЗВ "Вільха" і два БПЛА  над територією бєлгородської області, три БПЛА - над територією курської області та два дрони - над територією брянської області. 

Доповнення

У міноборони росії стверджують, що вночі, 5 вересня, було знищено два безекіпажних катери в акваторії Чорного моря. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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